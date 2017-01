Işid 'Yurt Dışına Terör İhracat Birimi' Kurdu

IŞİD'in hapiste olan Alman vatandaşı üyesi Harry Sarfo, örgütün Avrupa ve Asya'daki kanlı eylemlerini gerçekleştirmek için 2 yıl önce küresel bir "katliam birimi" kurduğunu söyledi.



Almanya doğumlu olan ve küçükken taşındığı Londra'da Müslümanlığı seçen 27 yaşındaki Sarfo, Suriye'de sadece bir kaç ay kalıyor. Bunun nedenini ise şu sözlerle açıklıyor:



Maskeli bir komutan bana "Sana Almanya'da daha çok ihtiyacımız var" dedi. Bunun üzerine bir arkadaşım "peki ya Fransa" diye sordu. ve o anda hep beraber gerçek anlamda kahkaha atmaya başladılar. ve ona "Fransa için hiç endişelenme" dediler."



Nisan 2015'te gerçekleşen bu diyalogdan 7 ay aradan sonraysa 130 kişinin yaşamını yitirdiği ve 350 kişinin yaralandığı Paris faciası yaşandı.



Alman Sarfo'nun itirafları bunlarla sınırlı değil.



Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada hakkında ise Sarfo, "Amerika ve Kanada için, onları sosyal medya üzerinden getirmeleri daha kolay, çünkü Amerikalıların aptal olduğunu söylüyorlar", "Amerikalıların Amerika'ya girmesinin zor olduğunu biliyorlar. Bize, onların daha kolay radikalleştirileceğini, eğer poliste kayıtları yoksa daha kolay silah alabildiklerini ve onlar için silah temin edilmesine gerek olmadığını söylüyorlardı." dedi.



Arapça adıyla "Emni" olarak adlandırılan birime özellikle Avrupa ülkelerinden katılan militanlar alınıyor. Biriminin başındaysa IŞİD'in resmi sözcüsü olarak tanınan Ebu Muhammed el Adnani bulunuyor. Bu militanlara, Irak ve Suriye'nın dışında, kendi ülkelerinde eylem yapmaları talimatı veriliyor.



Eski Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Marc Pierini: "Terörizme karşı bir mücadele söz konusu, dolayısıyla yasal işlemler, güvenlik konuları ve bir takim listelerin değiştirilmesi gibi prosedürler söz konusu. Suriye'ye giden gençlerin büyük bir çoğunluğu, eğitimsiz, işsiz, din hakkında fazla bilgisi olamayan, fakir mahallelerden geliyor."



