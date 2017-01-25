Işid'ten Geri Alınan Musul'un Doğusunda Hayat Normale Dönüyor





Irak'ta terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri alınan Musul'un doğu bölgelerinde okullar yeniden açıldı.



Ülkenin ikinci büyük kentini 2.5 yıl boyunca elinde tutan IŞİD, ordu birliklerinin yaklaşık 100 günlük kuşatması sonunda bölgeden ayrıldı.



Geride kalan halk adeta harabeye dönen kentlerinde hayatlarının bir an önce normale dönmesini istiyor: "Onların öğretim müfredatı tamamen farklıydı. Bir kurşun artı bir kurşun iki kurşun eder, bir bomba artı bir bomba şeklinde iki şeklindeydi."



Şehri ikiye ayıran Dicle Nehri'nin batısında ve doğu bölgesinin bazı mahallelerde IŞİD militanlarıyla çatışmalar devam ediyor.



Irak Başbakanı Haydar El Abadi, ordu birliklerinin kentin batısına gönderilmesi talimatı verdi.



Diğer yandan halk çatışmaların yaşandığı bölgelerden kaçışını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Musul'da yaklaşık 750 bin kişi IŞID kontrolündeki bölgelerde yaşıyor.



Irak ordu birlikleri kenti IŞID'ten temizlemek için 17 Ekim 2016'da operasyon başlatmıştı.



Auteur: euronews-tr



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