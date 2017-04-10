İşid'li Teröristler Musul'da Irak Bayrağını Kaldırdıkları Sırada Hava Saldırında Öldürüldü.

ırak'lı bir terörist Musul'Da yere sabitlenen Irak bayrağını yerinden çıkardığı sırada yapılan hava saldırısında havay uçuruld.

Videoda Irak ve İşid teröristleri arasında yoğun çatışmalrın yaşandığı bir bölgede bir İşid terörsitinin yuere sabitlen Irak bayrağını yerinden çıkarıp atmak için arabadan iniop bayrağa doğru gidiyor tam sırada kendisine helkopterden atılan bir füze isabet edip havaya uçuruyor.

Saldırının kim tarafından ne zaman yapıldığı belirtilmezken videoyu yayınlayan Irak televizyonuna yaptıkları açıkalmada bayrağın Irak güzçleri tarafından kontrol edilen bir bölgede bulunduğunu söylediler.





