Işid İki Bin Yıl Ayakta Kalan Yapıları İmha Etti





Suriye'de, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün yeniden ele geçirdiği Palmira kentindeki antik yapılar yok oluyor.



Örgütün son olarak Roma döneminden kalma tetrapylonun 16 sütunundan 14'ünü imha ettiği bildirildi. II. yüzyıldan kalma amfitiyatronun da yıkımda ağır hasar aldığı belirtildi.



Fotoğraf: REUTERS/Omar Sanadik, 1 Nisan 2016



11 Aralık'ta kenti tekrar ele geçiren IŞİD'in tahribatı uydu görüntülerinden tespit edildi. İki bin yıllık tarihi kentin aralık ve ocak aylarında kaydedilen görüntüleri karşılaştırıldı.



Yerel kaynaklar örgütün amfitiyatroyu infazlar için kullandığını söylüyor.



Son gelen haberlere göre 19 Ocak'ta, antik kentin yakınlarında bir bölgede dört kişi kafası kesilerek, sekiz kişi de vurularak öldürüldü.



UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesindeki, 'Çölün Gelini' olarak da bilinen tarihi kent ilk kez Mayıs 2015'te IŞİD'in eline geçmişti. Örgüt, Zafer Takı ve Baal (Bel) tapınağı gibi kentteki bir çok tarihi yapıyı havaya uçurmuştu. Rusya'nın desteğiyle operasyon düzenleyen Suriyeli güçler geçen Mart ayında Palmira'yı örgütten temizlemişti.



Mayıs ayında Rus Mariinskiy Tiyatro Orkestrası amfitiyatroda konser vermişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: bin yıl etti kalan yapıları Suriye Saldırı ayakta Suriyede iç savaş iki imha IŞİD Gepost: 20 januari 2017