IŞİD'e Katılmak İçin Evden Kaçan Kadına Hapis Cezası Verildi

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) katılmak için evinden kaçan Varvara Karaulova'ya 4.5 yıl hapis cezası verildi.



Moskova Devlet Üniversitesi öğrencisi Karaulova Türkiye'de yakalanıp sınır dışı edilmişti.



21 yaşındaki Karaulova, mahkemede Suriye'ye savaşmak veya terör eylemlerine katılmak amacıyla değil sevdiği kişiyle evlenmek için gittiğini söyledi.



