Işid'den Saldırı Hazırlığı İçin Para İsteyen Suriyeli Mülteci Almanya'da Tutuklandı





Almanya'nın Saarland eyaletinde Suriye uyruklu bir şahıs terör saldırısı planladığı gerekçesiyle tutuklandı.



Saarbücken savcılığı, zanlının IŞİD terör örgütüyle temasa geçtiğini ve saldırı hazırlığı için para talep ettiğini duyurdu.



Saarland polisi IŞİD'le olan görüşmelerin deşifre edildiğini belirtti.



"IŞİD'le bağlantılı şahısla görüşmelerinden anladığımız kadarıyla bir arabayı tıpkı bir polis aracı gibi boyamak istiyordu. Böylece ona patlayıcı madde yerleştirip kalabalık bir yere konuşlandıracak ve patlatacaktı."



Zanlının "Telegram" adlı iletişim uygulamasını kullanarak IŞİD bağlantılı bir aracıdan 180 bin Euro istediği tespit edildi.



2015'te Almanya'dan iltica talebinde bulunan zanlının IŞİD'le temasa geçtiğini kabul ettiği ancak saldırı hazırlanığına dair iddiaları reddettiği bildirildi.



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Tags: Suriyeli tutuklandı para isteyen hazırlığı Adalet saldırı IŞİDden Tutuklama için Almanyada mülteci Almanya IŞİD Gepost: 03 januari 2017