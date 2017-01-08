Işid Bağdat'ı Yine Kana Buladı: 13 Ölü





Irak'ın başkenti Bağdat'ta Pazar sabah saatlerinde meydana gelen bombalı saldırıda en az 13 kişi yaşamını yitirdi. Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı Djamila semtinde bir pazar yerini hedef alan saldırıda bomba yüklü araç kullanıldı.



Yetkililer, bir polisin aracı durdurduğunu ancak intihar eylemcisinin bomba düzeneğini faaliyete geçirmesine engel olmadığını duyurdu.



Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi.



IŞİD, geçtiğimiz hafta Bağdat'ın Sadr City semtinde düzenlenen ve 32 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıyı da üstlenmişti.



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Tags: Bombalı araç Irak Terörizm Bombalı saldırı Bağdatı ölü yine kana buladı: IŞİD Gepost: 08 januari 2017