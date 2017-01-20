Işid Antik Palmira Kentini Yıkmaya Devam Ediyor

– Terör örgütü IŞİD elinde tuttuğu Suriye'nin Dünya Mirası antik kenti Palmira'yı yıkmaya devam ediyor.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre IŞİD Roma döneminden kalma anfi tiyatronun bazı bölümlerini tahrip etti.



SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde IŞİD'in anfi tiyatronun ön cephesi ile Tetrapylon'u tahrip ettiği belirtildi.



Haberde terör örgütü IŞİD'in tahribatı ne zaman gerçekleştirdiği ise belirtilmedi. Suriye Ordusu geçtiğimiz yıl Mart ayında Palmira kentini uzun çatışmalardan sonra IŞİD'in elinden geri almış, ancak IŞİD kenti Aralık ayında tekrar ele geçirmişti. - Stockholm