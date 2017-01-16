Isı Yalıtımında Avrupa'nın Tercihi 'MULTIPOR' Artık Türkiye'de

Türk Ytong'dan bir ilk daha:

Almanya'daki Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen, yapılarda enerji tasarrufu sağlamak için Avrupa'da tercih edilen, NaturePlus ve IBU (Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü) EPD sertifikalı "Multipor Isı Yalıtım Levhası" artık Türkiye'de. Türk Ytong'un Çatalca'daki yeni tesisinde üretimine başlanan mineral esaslı Multipor Isı Yalıtım Levhası, yüzde 100 yangın dayanımı ve maksimum enerji tasarrufu ile dikkat çekiyor.

YÜZDE 100 YANGIN DAYANIMI

Yangın Yönetmeliği'nin zorunlu bir yönetmelik olarak yürürlüğe girmesi nedeniyle de, yangına dayanıklı ısı yalıtım ürünleri gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Başta kamuya açık binalar olmak üzere tüm yapılarda, yanmayan ya da yangına dayanıklı yapı malzemeleri tercih ediliyor. Özellikle mantolama olarak tarif edilen ve yapıları tepeden tırnağa saran yalıtım ürünlerinin yangın dayanımı kritik önem taşıyor. Ytong tarafından Almanya'da geliştirilen ve Avrupa'da tercih edilen mineral esaslı Multipor Isı Yalıtım Levhası, yapı ömrü boyunca ısı yalıtım özelliğini kaybetmiyor; yangına karşı yüzde 100 güvenli, darbeye dayanıklı ve nefes alan bir ısı yalıtım çözümü sunuyor.

YILDA 1 MİLYON METREKARE YALITIM

2017 yılına yeni bir yatırım ve yeni ürünle giren Türk Ytong'un Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Multipor ile enerji verimliliği ve yangın güvenliği konularında tüm beklentilere yanıt vereceklerini belirtti: "2016 yılında toplam 30 milyon Euro yatırımla devreye aldığımız Çatalca tesisimiz ile yıllık kapasitemizi 400 bin metreküp artırmış bulunuyoruz. Yüksek işçilik, enerji ve hammadde verimliliğine sahip bu yeni tesiste en ileri teknolojileri ve mühendislik birikimlerini kullanmaktayız. Bu tesiste yangın güvenliği ve enerji verimliliği açısından önemli bir boşluğu dolduran, yanmaz ısı yalıtım levhası "Multipor"u üretmeye başladık. Multipor, bir inovasyon ürünü olarak yalıtım sektörünün bir adım daha ötesinde olacak. Sürdürülebilir yapılaşma, enerji verimliliği, yangın güvenliği ve yönetmeliğe uygunluk gibi konularda tüm beklentilere yanıt verebilen "Multipor" yatırımı ile ısı yalıtım levhası üretim kapasitemizi 5'e katladık. Bu kapasiteyle yapılarda, yılda 1 milyon metrekare mantolamaya alternatif yanmaz ısı yalıtımına imza atacağız. Türkiye'nin kaliteli yapı malzemeleri ile nitelikli yapılaşması, güvenli yapılara kavuşması, enerji dostu binalarla hane ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için çalışıyoruz."

MULTIPOR İLE NEFES ALAN BİNALAR

Türk Ytong'un Çatalca fabrikasında ileri teknoloji ile üretimine başlanan Multipor Isı Yalıtım Levhası, tamamen doğal hammaddeler olan kum, kireç, çimento ve su içeriyor. 0,044 W/mK ısı yalıtım değeri ile Multipor, yüksek ısı yalıtım performansı sağlıyor. Enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ının binalardan kaynaklandığını belirten Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel, yapı malzemelerinde akıllı çözümlerin önemini dile getiriyor: "Yaşamımızın yüzde 90'ı binalarda geçiyor. Bu noktada kullandığımız yapı malzemelerinin akıllı olması çok önemli. Gerçek tasarruf; bakım masrafı gerektirmeyen, yangın riski oluşturmayan, binanın nefes almasını sağlayarak, yapı ömrü boyunca her türlü zorlu hava koşullarına karşın yalıtım performansını koruyan malzemeler ile sağlanır. Multipor bu tanıma uygun bir ürün. Pek çok özelliği ile sürdürülebilirliğe katkısı olan, güvenli bir ısı yalıtım ürünü. İçeriğindeki doğal hammaddeler sayesinde tamamen mineral esaslı bir ürün olduğundan, binaların nefes almasına olanak tanıyor. Bugün vatandaşların ısı yalıtımına yönelik öncelikli şikâyeti oturdukları yapıların nefes almıyor olması. Bu durumun pek çok sağlık sorununa da davetiye çıkardığı uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Multipor'u Türkiye'de üretmeye başlamamızın en önemli nedenlerinden biri ülkemizin kapsamlı bir kentsel dönüşüm operasyonu içerisinde olması. Bu aşamada binalarımızı güvenli ve akıllı yalıtım ürünleri ile donatırsak, hem sağlıklı yaşam alanları yaratırız, hem de birinci ekonomik giderimiz olan enerji alanında önemli ölçüde tasarruf sağlarız.

KISACA MULTIPOR

Isı yalıtımı - Minimum enerji kaybı

Yangına karşı kesin koruma – hiç yanmaz

Nefes alan yapı – konforlu iç ortam

0.044 W/mK ısıl iletkenlik hesap değeri ile yüksek ısı yalıtım performansı sunan Multipor, yapı ömrü boyunca ısı yalıtımı özelliğini ve sağlamlığını kaybetmez. Multipor'un sıcak havalarda ısıyı dışarıda, soğuk havalarda ise içeride tutan mükemmel ısıl özelliklerini, yapısındaki içi durgun hava dolu küçük gözenekler sağlar. Multipor, sadece enerji verimliliği sağlayan bir yatırım değil, aynı zamanda bina değerini de artıran bir uygulamadır.

Multipor, tamamen mineral özellikte, yangına karşı yüzde 100 güvenli bir ısı yalıtım levhasıdır. A1 sınıfı hiç yanmaz yapı malzemesi olarak sınıflandırılmıştır. Yangın durumunda mutlak bir emniyet sağlar, en yüksek sıcaklıklarda bile herhangi bir zehirli gaz veya duman çıkarmaz. Multipor ile yüksek binalar dahil olmak üzere, ilave önlemler almadan, yangın riski oluşmadan yangın yönetmeliklerine uygun cepheler ve ısı yalıtım çözümleri güvenle oluşturulur.

Multipor tamamen mineral esaslıdır ve su buharı difüzyonuna açıktır. Biyolojik ve mikrobiyolojik hiçbir kusur taşımaz. Nefes alan duvarlar, yaşam konforunu etkileyen nem, küf, mantar ve mikroorganizmaların oluşmasını engelleyerek, yapıda sağlıklı bir yaşam ortamı sağlar. Islandığında dahi dayanıklılığında bir azalma oluşmaz. Yüksek ısı yalıtımı ve difüzyon değerlerine sahip bu mineral esaslı ısı yalıtım malzemesi, aynı zamanda dengeli bir sıcaklık ve nem düzeyi sağlayarak konforlu bir iç ortam yaratır. Multipor Isı Yalıtım Levhası'nın her iki yüzeyi, su geçirmemesi için özel bir işlemden geçirilir.