Isı ve Aleve Dayanıklı Kıyafetler Nasıl Olmalı, Standartlar Neler Neye Göre Belirleniyor?

Kıvanç Group Kurumsal Müşteri Yöneticisi Ali Şancı, ısı ve aleve dayanıklı kıyafetlerin standartlarını Wise TV'ye anlattı.



Şancı, "Isıya dayanıklı kıyafetler çok çeşitli bir alan oluşturuyor, biz burada daha çok sektörel çözümler olarak ilerliyoruz. Isı ve alev dediğiniz zaman birçok sektöre birçok kıyafet vermiş oluyorsunuz. Bundan dolayı çok yol alınmaz. Biz daha çok şunu yapıyoruz, örneğin elektrik arkına dayanıklı kıyafetler yapıyoruz elektrik sektörü için, ısıya dayanıklı kıyafetler petrol ve kimya sektörü için, sıvı metale dayanıklı kıyafetler döküm yapan firmalar için gibi ayrımlar yapıyoruz. Burada en önemli şey C standardına uygun kıyafetler verebilmek. Avrupa Birliği standartlarına tabii olduğumuzdan dolayı C işareti olmayan kıyafeti kullanmak Türkiye'de yasak" diyerek verdikleri tüm kıyafetlerin C standardına uygun olduğunu söyledi.