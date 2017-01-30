İshakçılar Köyü Kültür Merkezi Tamamlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince İshakçılar Köyü'ne inşa ettiği kültür merkezinde sona gelindi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 900 nüfusun ikamet ettiği Derince İshakçılar Köyü'nde kültür merkezi inşa etti. Tamamlanma aşamasına gelen yapının çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Üç bin metrekare alan üzerinde kurulan yapı, bin 250 metrekare kullanım alanına sahip olacak. 610 metrekare kullanım alanına sahip kültür merkezinin yanı sıra 440 metrekarelik 300 kişi kapasiteli düğün salonu yer alacak. Kültür merkezinde muhtarlık odası, 2 adet KO-MEK sınıfı, öğretmenler odası, gelin odası ve fuaye yer alacak. Köyde yaşayanlar her türlü toplantılarını kültür merkezinde yapabilecek. - KOCAELİ