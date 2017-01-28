İşgem'in 12 Yıllık Hayali Gerçek Oluyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Van İŞGEM'in Büyütülmesi için Teknik Destek Projesi' 12 yılık sürecin ardından hayata geçiriliyor.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programının yeni dönem tanıtım toplantısının ardından Van İş Geliştirme Merkez'ini (İŞGEM) ziyaret eden, AB Delegasyonu heyeti, burada üretim yapan fabrikalarda incelemelerde bulunarak, bu yıl içerisinde tamamlanması planlanan 'Van İŞGEM'in Büyütülmesi için Teknik Destek Projesi' kapsamında yapımı devam eden işletmeleri yerinde inceledi.



Heyette yer alan Avrupa Birliği (AB) Mali Programlar Dairesi Başkanı Murat Altun ile AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Gelişim Bölümü Başkanı François Begeot, yaptıkları açıklamada, buradaki çalışmaların istedikleri düzeyde olduğunu ve projenin Haziran- Temmuz gibi hayata geçirileceğini ifade ettiler.



"Bölgede beklentilerin yüksek olduğunu gördük"



Açıklamalarda bulunan AB Mali Programlar Dairesi Başkanı Murat Altun, Rekabetçi Sektörler Programının yeni dönem tanıtım toplantısına katıldıklarını hatırlatarak, "Bu programımız kapsamında sadece ilimiz değil, çevre illerle birlikte yoğun bir ilginin olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla da yeni projeler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacaklarının da sinyallerini aldık. Bu anlamda da bölgeden beklentilerin yüksek olduğunu gördük ve bunun karşılanacağını fark etmiş olduk" dedi.



"Komşu ülkelerle geliştirilen ticari stratejiler bizleri mutlu etti"



İŞGEM saha ziyaretlerindeki gözlemlerini de anlatan Altun, "Burada binalarımızın ilerleme düzeyinin istediğimiz seviyede olduğu ve projenin zamanında tamamlanacağını ve farkındalığın çok yüksek olduğunu görmüş olduk. Özellikle komşu ülkelerle geliştirilen ticaret stratejileri sayesinde bu ilişkilerimizin çok rahatlıkla dolacağını ve teknik yardım ile kurumsal kapasitenin geliştirerek proje kapsamında hedeflediğimiz göstergelere ulaşabileceğimizi gördük bu da bizleri son derece bakanlık olarak mutlu etti" diye konuştu.



François Begeot; "Umut ediyorum ki bu proje çok iyi olacaktır"



AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Gelişim Bölümü Başkanı François Begeot da açıklamasında burada olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Teknik yardım projesinin buradaki sunumunu gördükten sonra bir kez daha inandım ki bu proje gerçekten çok başarılı olacaktır. İnsanlar proje hakkında gerçekten de çok istekliler, burada hem firmalar hem de bölge halkı anlamında çok dinamik bir yapı var. Umut ediyorum ki çok başarılı olacaktır bu proje, hem Türkiye hem de komşu ülke İran buraya yönelik olarak bazı yaklaşımlarını duydum. Dolaysıyla o konuda da çok mutlu oldum. Haziran ve ya Temmuz ortalarında projenin hayata geçeceğini öğrendik. Burayla ilgili izlenimlerim çok iyi. Umut ediyorum ki bu proje çok iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Van'da Türkiye'ye örnek bir İŞGEM uygulaması ortaya konulacak"



İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "2005 yılında başladığımız Van İŞGEM projesinde 12 yılı geride bıraktık. Bu süreçte elde ettiğimiz deneyim ve tecrübe ile şuan Sanayi Bakanlığı'nın da destekleri ile Van İŞGEM'in kapasitesini arttırıyoruz. Hem fiziki mekan olarak hem de teknik kapasite olarak bir artışa gidiyoruz. Projemiz bittiğinde Van'dan Türkiye'ye örnek bir İŞGEM uygulamasının ortaya konulabileceğine inanıyoruz"



Heyet İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik'in makamında yapılan sunumun ardından kentten ayrıldı. - VAN