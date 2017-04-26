Işgalci Rus Subayının Çürümemiş Cesedi Bulundu (2)

Ardahan'da inşaat alanında yapılan kazı sırasında tespit edilen oda şeklinde düzenlenmiş mezarda, 1877-78 Rus işgali döneminde hayatını kaybettiği düşünülen ve üniforması ile gömülen Rus subayın büyük bölümü çürümeyen cesedi bulundu.



Kentin Karagöl Mahallesi'nde yer alan bir inşaat alanında vatandaşlarca yapılan kazıda, toprak altında tek bir oda şeklinde düzenlenmiş bir mezara ulaşıldı.



Mezarı fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede önlem aldı.



Polis ekiplerinin olayı bildirmesi üzerine kazı alanına mezarın incelenmesi için Kars Müze Müdürlüğünden arkeologlar ile Ardahan Kültür Turizm Müdürlüğünden görevliler çağrıldı.



Bölgeye gelen arkeolog ile görevlilerce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne götürülen tabut ile mezarda inceleme başlatıldı.



Mezar Rus yüzbaşıya ait



Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mezar, Rusların 1878 yılında Ardahan'ı işgali sonrasına, Rus bir yüzbaşıya ait." dedi.



Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne götürülen tabuttaki incelemenin, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı'nın koordinesinde arkeologlar ve polislerce sürdürüldüğünü anlatan Alp, inceleme sonrası Rus askerin naaşının Kars Müzesi'ne getirilebileceğini bildirdi.



Kars Müzesi'nde görevli arkeolog Ünver Solaklıoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, mezar çevresinde çalışma başlattıklarını dile getirerek, "Karagöl Mahallesi'nde dün akşam saatlerindeki inşaat kazısında tabut bulunduğu söylendi. Emniyet yetkililerinin de bize bildirmesiyle olay yerine geldik ve gerekli incelemeler yapıldı." dedi.



-"Rus komutan Hristiyan inancına göre gömüldü"



Solaklıoğlu, mezarın bulunduğu oda şeklindeki alanda da incelemeler yapıldığını vurgulayarak, "İncelemede, Rusların 1878'den sonra buraya yerleşmesi göz önünde bulundurulduğunda, mezarın o döneme ait olduğu tespit edilmiştir. Tabutun, Rus bir komutana ait olduğu belirlendi. Rus askeri, Hristiyan dinine göre gömülü şekilde bulundu. Mezarda kıymetli bir eşya yok, sadece Rus askere ait iskelet ve elbisesi bulunmaktadır." ifadesini kullandı.



Mezarın bulunmasıyla inşaat alanındaki kazı çalışması da durduruldu.