İşgal Güçlerinin Öldürdüğü Kadın Toprağa Verildi

İşgal güçlerinin yaklaşık bir ay önce öldürdüğü Filistinli kadın Siham Ratip Nimr toprağa verildi.



Şufat Mülteci Kampı sakinlerinden yüzlerce kişi, dün gece Filistinli kadın Siham Ratib Nimr'i kentin kuzeydoğusundaki Anata Mezarlığı'nda toprağa verdi. Filistin Kızılay Derneği, 49 yaşındaki Kudüslü kadın şehidin naaşını Anata askeri kampında teslim aldığını açıkladı. Şehit Siham Ratib Nimr'in Anata Mezarlığı'nda daha önce şehit olan oğlu Mustafa'nın mezarının yanına defnedildiği belirtildi. Nimr, Kudüs'ün Babu'l-Amud semtinde işgal güçlerinin açtığı ateşle şehit oldu ve işgal güçleri naaşını 28 gün boyunca ailesine teslim etmediği bildirildi. İşgal güçleri, Kudüslü kadının oğlu Mustafa'yı da 7 ay önce işgal askerlerine yönelik otomobille çarpma eylemi girişiminde bulunduğu iddiasıyla öldürmüştü.



İşgal yönetimi, Filistinli kadının Anata Mezarlığı'na hemen gömülmesini ve cenaze törenine sadece 50 kişinin katılmasını şart koştuğu, şartların yerine getirilmesine güvence olarak da 20 bin şikel para talep ettiği bildirildi. Kudüslü kaynaklar, ambulansla evine getirilen Filistinli kadın şehidi son kez görmek için çok sayıda kişinin şehidin evine akın ettiğini söyledi. - KUDÜS