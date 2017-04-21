Işgal Güçleri 11 Filistinliyi Tutukladı

İşgal güçleri, Filistin'in Batı Yakası'nda dün gece ve bu sabah gerçekleştirdikleri baskınlar sonucu en az 11 kişiyi tutukladı ve bir demir atölyesi kapatıldı. İşgal güçleri, Filistin halkına yönelik baskılarını sürdürüyor. Batı Yaka'nın değişik noktalarına düzenledikleri operasyonda 11 kişi tutuklandı. El-Halil şehrinde bir demir atölyesi kapatıldı. İşgal güçleri bu sabah tutuklananlardan, 2 kişinin El-Halil'den, 3 kişinin El-Halil'e bağlı Surif beldesinden ve 1 kişinin de Kudüs'ün doğusunda yer alan El-Ayzeriyye beldesinden olduklarını açıkladı. İşgal güçleri, El-Halil şehrinde direniş güçlerine silah temin ettiği iddiasıyla bir demir atölyesini kapatıp makinelerine el koydu.



(Muhammed Rabah / İHA)