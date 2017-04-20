Isesco'dan "Kitap ve Telif Haklarının" Korunması Çağrısı

İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO), İslam dünyasına "kitap ve telif haklarının korunması" çağrısı yaptı.



ISESCO, yaklaşan 23 Nisan Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, "Kitap, tarih boyunca insanlığın ilerlemesinin anahtarı oldu. Yazının icadıyla, insanlık medeniyeti kuruldu ve gelişti. Yeryüzünde birçok insan bilginin ışığı etrafında kümelendi. Dünya Kitap ve Telif Hakları Günü vesilesiyle İslam alemini çatışma bölgelerinde özellikle rehber kitapların ve el yazması eserlerin korunması, bakımı ve dijital ortamda kayıt altına alınarak sonraki nesillere ulaştırılması için çaba sarf etmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



İslam medeniyetinde kitabın çok önemli bir yeri olduğu vurgulanan mesajda, "İslam medeniyetlerinde kitap pazarları en ilgi çeken yerlerdi. El yazması eserler birçok öğrenci ve alime bu kitap pazarları aracılığıyla ulaştı. Nakil yoluyla aktarılan bilgi ve ilim matbaanın icadıyla zayıfladı. Matbaa baskısı kitaplar üzerinden bilgi ve ilmin aktarılmasının yerini ise günümüzde dijital kitaplar alıyor. Bilginin aktarılması sürecinde yaşanan bu gelişmeler İslam ülkeleri tarafından yakından takip edilmeli." denildi.



Mesajda ayrıca, korsan kitap basımına karşı telif haklarının önemine de işaret edilerek, ISESCO'ya üye ülkeler başta olmak üzere tüm İslam aleminin, kitaba ve telif haklarına gereken önemi göstererek, bütün vatandaşların ulaşabileceği merkezler oluşturmaları çağrısında bulunuldu.