Isesco'dan İslam Ülkelerine Çağrı

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Başkanı Abdulaziz et-Tuveyciri, İslam ülkelerine eğitim, bilim ve kültür alanında ciddi ilerleme kaydetmek ve İslam kültürünü zenginleştirip özelliklerini ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf etme çağrısında bulundu.



ISESCO'nun kuruluşunun 35'inci yılı dolayısıyla açıklama yapan Tuveyciri, sağlam zemin üzerinde kapsamlı kalkınma için eğitim, bilim ve kültür alanlarının önemine dikkati çekti.



Tuveyciri, bu alanların İslam dünyasında modern bilimsel yöntemlere dayalı yeni bir merhaleye geçiş için de önemli olduğuna işaret etti.



"ISESCO, üye ülkeler arasında eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanında iş birliğini güçlendirme ve derinleştirme ile insani değerler ve Müslüman örneği ışığında bu alanlarda kalkınmayı hedefleyen bir vizyonla çalışıyor." ifadelerini kullanan Tuveyciri, kurumun ayrıca üye ülkelerin halkları ile diğer halklar arasında anlayışı güçlendirmek, çeşitli yöntemler kullanarak dünyada barış ve güvenliği desteklemek için çaba sarf ettiğini dile getirdi.



İslam'ı ve İslam kültürünü doğru tanıtmak, kültür ve medeniyetler arası diyaloğa teşvik etmek ve adalet, barış, insan hakları ve özgürlük gibi değerleri yaymanın, kurumun en önemli hedefleri arasında bulunduğunu vurgulayan Tuveyciri, İslam kültürünün zenginleştirilmesi, bilimsel araştırmalar ve eğitim programlarıyla bu kültürün özelliklerinin tanıtılması ve ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.



Merkezi Fas'ın başkenti Rabat'ta olan ISESCO'ya 53 ülke üye bulunuyor.