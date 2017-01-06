İşe İade Eylemi Yapan Öğretmen Tekrar Gözaltında

BODRUM'da kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte 3 ay önce mesleğinden ihraç edilmesini protesto için eylem yapan ilkokul öğretmeni 42 yaşındaki Engin Karataş, bugün eylemini tekrarlayınca yeniden gözaltına alındı.



Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyken, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararname ile kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edilen, evli ve bir çocuk babası Engin Karataş, dün Belediye Meydanı'nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz tutan Karataş, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını söyledi.



Gelen polisin uyardığı Karataş, eylemine devam edince gözaltına alındı. Emniyette polise mukavemetten hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest kalan Karataş, bugün tekrar aynı yerde eylem yaptı.



YİNE GÖZALTINDA



Belediye Meydanı'na elinde 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı dövizle tekrar gelen Karataş, "Gözaltına alınmam beni amacımdan yıldıramaz. Çünkü yasa dışı bir şey yaptığıma inanmıyorum. 20 yıllık mesleğim hiçbir suçum olmadan, sorgusuz sualsiz elimden alındı. Ne yapmam bekleniyor, bir kenara çekilip açlıktan öleyim mi" dedi.



Yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine gelen polisler, Karataş'ın elindeki dövizi alarak eylemine son verdirdi. Tekrar gözaltına alınan Karataş, emniyete götürüldü.



- Muğla