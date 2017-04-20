İşe Bisikletle Gitmek Kanser Riskini Yarıya İndiriyor

"İşten vakit bulamıyorum, kendimle çok ilgilenemiyorum" diyorsanız İngiliz bilim insanlarının yeni yapmış olduğu araştırma size güzel bir çözüm sunabilir.



İngiltere'de beş yıldır süren kapsamlı bir araştırmanın sonuçları, bisikletle işe gidip gelmek kanser riskini yarı yarıya indiriyor.



Araştırmacılar İngiltere ve İskoçya'dan 250 bin çalışanı inceleyerek, daha çok hareketsiz bir şekilde işe gidenlerle karşılaştırdılar.



Çalışma için incelenen bu insanlardan 2.430'u hayatını kaybetti, 3.748'ine kanser teşhisi kondu, 1.110'u da kalp sorunlarıyla karşılaştı.



Düzenli bisiklet sürmek ise, bu nedenlerle hayatını kaybetme riskini yüzde 41, kanser riskini yüzde 45, kalp rahatsızlığı riskini ise yüzde 46 azalttı. Bu bisiklet sürücüleri haftada ortalama 48 kilometre yol gitti ancak daha fazla yok kat edenlerin daha da sağlıklı oldukları görüldü.



Yürümenin de kalp rahatsızlıklarına karşı önemli oranda fayda sağladığı belirtildi. Ancak haftada 10 kilometre yürüyen insanlarda kanser riskinin yarıya indiği gözlendi.