İsdemir'e 'Enerji Verimliliği' Ödülü

Türkiye'nin en büyük entegre yassı çelik üreticilerinden biri olan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda (SENVER), Sanayide Enerji Verimliliğin Artırılması Projeleri (SEVAP-3) kategorisinde birinci oldu.



2006 yılından bu yana OYAK bünyesinde hizmet veren İsdemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü himayesinde gerçekleştirilen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda (SENVER) İsdemir, '3 ve 4 No'lu Yüksek Fırınlarda Tepe Basıncı Türbini ile Elektrik Üretimi Projesi'yle Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP-3) kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.



Endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevreye duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması, enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen ödüllerde İsdemir, 'Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri' kategorisinde bugüne kadar altı birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük ve iki Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. - İSTANBUL