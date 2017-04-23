İşçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı: 1 ölü, 2 yaralı



DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde Devlet Su İşleri şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangında bir kişi öldü, iki işçi de yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Denizli'nin Çivril ilçesi Menteş Mahallesindeki DSİ şantiyesinde kalan işçilerin konteynırında meydana geldi. Menteş Mahallesinde bulunan DSİ şantiyesine bakım çalışmaları yapmak için Aydın Çine'den gelen işçilerin kaldığı konteynırda, gaz sobasından sızan alevler yangına neden oldu. Çıkan yangın, bir anda tüm konteynırı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kaldığı konteynırda, işçilerden Ömer Birsoy ve Orhan Tuncay yaralı olarak kendilerini dışarı atmayı başardı. Dışarı çıkmayı başaramayan işçilerden 40 yaşındaki Ali Akbalık, yanarak can verdi. Yangından yaralı olarak kurtulan Ömer Birsoy Çivril Devlet Hastanesine, Orhan Tuncay ise ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yanarak can veren Ali Akbalık'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yapılan ilk incelemenin ardından yangının işçilerin ısınmak için kullandıkları sobadan dolayı çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.