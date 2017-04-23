İşçilerin Kaldığı Konteynırda Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesi Menteş Mahallesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Olay, saat 01.30 sıralarında Denizli'nin Çivril ilçesi Menteş Mahallesi'ndeki DSİ şantiyesinde kalan işçilerin konteynırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakım çalışmaları için Aydın Çine'den DSİ şantiyesine gelen işçilerin kaldığı konteynırda gaz sobasından çıkan alevler yangına neden oldu. Alevler bir anda tüm konteynırı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kaldığı konteynırda işçilerden Ömer Birsoy ve Orhan Tuncay yaralı olarak kendilerini dışarı atmayı başarırken, Ali Akbalık (40) adlı işçi yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yaralılardan Ömer Birsoy ambulansla Çivril Devlet Hastanesine, Orhan Tuncay ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ali Akbalık'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yapılan ilk incelemeye göre yangının işçilerin ısınmak için kullandıkları sobadan çıktığı ifade edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ