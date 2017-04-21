İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner yandı.



Edinilen bilgiye göre İznik'te TOKİ inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteyner akşam saatlerinde yandı. Selçuk Mahallesi Üvecek mevkiinde inşaatına devam edilen yeni TOKİ konutlarında çalışan işçilerin kaldığı konteyner'da yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına olay yerine kısa sürede gelen İznik itfaiyesine bağlı ekipleri müdahale etti. Konteynerden yükselen alevler kısa sürede söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.



Polis olaya ilgili soruşturma başlattı. - BURSA