İşçilerin "Çalışma Hürriyetinin İhlali" Davası

İşten çıkarılan 115 işçinin, fabrika önünde yaptıkları eylem sırasında "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçunu işledikleri iddiasıyla üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı?.



Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan işçiler, duruşma öncesinde eylem yaptı. "Örgütlenme hakkımız yargılanamaz" yazılı pankart açan grup üyeleri, çeşitli sloganlar attı.



Grup adına konuşan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, "Serapool işçisi arkadaşlarımızın haklı mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. 'Örgütlenme hakkımız, sendika hakkımız, emeğin hakları yargılanamaz.' diyoruz. Açılması bile akla mantığa aykırı olan bu davanın daha ilk duruşmasından derhal bitirilmesi ve tüm arkadaşlarımızın beraat etmesini talep ediyoruz." dedi.



İşçiler açıklamanın ardından duruşmaya katıldı.



Sanık sayısının çokluğu nedeniyle 4 günde yapılması planlanan davanın Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk oturumuna, 30 sanık ve avukatları katıldı.



Kimlik tespitinin ardından sanık savunmalarına geçilen duruşma devam ediyor.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, söz konusu fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönenç'in "şikayetçi" olduğu belirtiliyor.



İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda söz konusu fabrikada işten çıkarıldıkları iddiasıyla eylem yapan işçilerin, fabrika nizamiyesinde giriş-çıkış yapan araçların geçişini engelledikleri, durdurdukları aktarılıyor.



Raporda, eylemci işçilerin ayrıca iş başvurusu yapmak üzere fabrikaya gelen kişilerin de etrafını sararak engelledikleri ve etki altına almaya çalıştıklarının saptandığı belirtilen iddianamede, sanıkların tüm eylemleriyle iş ve çalışma hürriyetini ihlal ettikleri kaydediliyor.



İddianamede, bu kapsamda sanık işçilerin "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçundan 6 aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.