İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı



MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinden Diyarbakır'a dönen tarım işçilerini taşıyan minibüs yağışlı yolda kaza yaptı. Kazada minibüs içerisindeki 13 işçi yaralandı.

Kaza Malatya-Kayseri Karayolu Kozluca mevkinde yaşandı. Bayram Kaya yönetimindeki 30 SA 931 plakalı minibüs şiddetli yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarına devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan Garip Yalçın, Fidan Kaya, Reyhan Yalçın, Gülsüm Yalçın, Erkan Yalçın, Mehmet Kaya, Bayram Kaya ve Mehmet Şükrü Yalçın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken isimleri öğrenilemeyen 5 kişi ise Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan işçilerin Malatya'nın Darende ilçesinde Orman İşletme Şefliğinde geçici olarak çalışan işçiler olduğu ve memleketleri Diyarbakır'a dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.