İşçiler Hem Türkü Söyledi Hem Kar Temizliği Yaptı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle fazla mesai yapan karla mücadele ekipleri, hem karları temizledi hem türkü söyledi. İşçilerin türkü söylerken çektikleri videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, çalışanlarına teşekkür etti.



İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle belediye işçileri fazla mesai yapıyor. Gece gündüz çalışan ekipler, yolların ve kaldırımların açık kalması için yoğun çaba harcıyor. Kar temizliğini eğlenceli hale getiren Çekmeköy Belediyesi karla mücadele ekipleri hem temizlik yaptı hem türkü söyledi.



Başkan, çalışanlarına teşekkür etti



Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, işçilerin kar temizliği yaparken türkü söyledikleri videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, zor şartlar altında emek veren çalışanlarına teşekkür etti. Video kısa sürede çok sayıda takipçi tarafından beğenildi. - İSTANBUL