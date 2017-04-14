İşçi taşıyan otobüs tıra çarptı: 8 yaralı



KARAMAN - Karaman'da bir bisküvi fabrikasına işçi taşıyan servis otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Ereğli Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bisküvi fabrikasına işçi taşıyan Adem Karaca yönetimindeki 41 LA 494 plakalı servis otobüsü, önünde seyreden Seyit Ahmet Güven idaresindeki 06 DZ 2289 plakalı tırın aniden firen yapması ve havanında yağışlı olması nedeniyle duramayarak arkadan çarptı. Kazada servis otobüsünün sürücüsü Adem Karaca şoför mahallinde sıkıştı. Sıkışan sürücü kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, otobüste bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralı sürücü ve işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası konuşan tır sürücüsü Seyit Ahmet Güven, "Önümde gitmekte olan süt arabası firen yapınca bende firen yapmak zorunda kaldı. Havanın da yağışlı olması nedeniyle arkamdan gelmekte olan servis otobüsü de bana arkadan çarptı" dedi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Karaman-Ereğli Karayolu araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.