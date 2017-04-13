Işçi Servisine Tır Çarptı: 15 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın çarptığı servis minibüsünde 15 işçi yaralandı. Kazada can pazarı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bursa yönüne seyreden Yusuf Akkuş yönetimindeki 50 FS 991 çekici ve 50 FS 979 dorse plakalı tır, İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen Kütahya'nın Domaniç ilçesinden İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde döküm fabrikasına işçi taşıyan Murat Dündar yönetimindeki 43 DB 284 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.



Tırın arkadan çarpması sonucunda kontrolden çıkan servis minibüsü 30 metre sürüklenerek karayolu üzerindeki sinyalizasyon direğine çarparak devirdi.



Şiddetli çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen servis aracında bulunan 15 işçi yaralandı. Yaralılar için abulanslarla hastanelere kaldırıldı. Halil Koşdemir (39), İsmail Zengin (32), Ali Bilge (32), Selim Yıldız (47) Nejdet Çağlayan (41), İzzet Yıldız (38) ile Erol Kumuş (39) İnegöl Devlet Hastanesine, Sezai Safran (41), Selim Tetik (50), Mehmet Ayyer (42), Ferit Yüksel (36), Harun Candan (30), Gökhan Cengiz (33), Sinan Gezmiş (40) Hayrullah Zengin (27) İnegöl'deki özel hastanelere sevk edildiler.



Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Hurdaya dönen servis aracı karayolunun kısa süre kapatılmasıyla kaldırıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.



(Salih Bakıcı /İHA)