İşçi Servisi Yoldan Çıktı, 1 Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki işçi servisinin buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Tavşanlı - Tunçbilek karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.15 sıralarında Tunçbilek Beldesi istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Halil Yaykara (58) yönetimindeki işçi servisi, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole gitti. Kazada, işçi servisinde bulunan Gökhan Keskin (32) hafif yaralandı.



Yaralı, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.



Yaralının durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA