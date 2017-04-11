İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ-Diyarbakır karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı



ELAZIĞ - Elazığ'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunda Asri Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Kırbaş yönetimindeki 23 EU 041 plakalı kamyonet kavşağa dönüş yaparken, aynı istikametten gelen Yunus Çetintaş idaresindeki 21 HC 416 plakalı işçileri taşıyan minibüsle çarpıştı.

Kazada kamyonet ve minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Elinden hafif yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye gitmezken, diğer 4 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.