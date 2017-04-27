İşçi Servisi Hareket Halindeyken Alev Aldı

ELAZIĞ'ın Kovancılar İlçesi'nde arazi sulama kanallarını yapan özel bir şirkete ait işçi servisini yapan araç, sabah saatlerinde işçileri şantiyeye bıraktıktan sonra dönüş yolunda, hareket halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yandı.



Kovancılar ile Karakoçan ilçeleri arasında bulunan Okçular Köy yolu kavşağında bulunan özel bir firmaya ait işçileri şantiyeye bırakıp dönen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis aracı, hareket halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmında alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsü aracı yol kenarına çekerek durdurduktan sonra inerek kurtuldu. Minibüs kısa sürede yanmaya başladı. İçerisinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın ucuz atlatılmasını sağladı.



İhbar üzerine Kovancılar İlçe Belediyesi'ne ait itfaiye araçları yanan minibüsü söndürmek için olay yerine gitti. Jandarma soruşturma başlattı. - Elazığ