İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği'nde Türkiye'nin örnek projesi

Akdeniz Bölgesi'nin en önemli limanı Port Akdeniz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi Antalya'da başlatıyor. Port Akdeniz ve Liman-İş, "Türkiye'de Liman İş Yerlerinde İş Kazalarının Sebepleri ve Önlenmesine Yönelik Araştırma" başlıklı bir protokol yaparak, Türkiye çalışma hayatında tarihe geçecek bir projeye imza attılar.

Bu alanda "özel sektör ve sendika işbirliğiyle ilk kez geliştirilen proje" unvanını taşıyacak çalışma ile Türkiye'de liman sektöründeki iş kazalarının önlenmesine yönelik sonuçlar elde edilecek. Port Akdeniz'in aynı zamanda bir sosyal sorumluluk misyonu ile üstlendiği bu sorumluluğun, diğer sektörlere de örnek teşkil etmesi ve tüm Türkiye'de iş kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin kanayan yarası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği'ne yönelik bir ilki gerçekleştirecek olan Port Akdeniz ve Liman-İş Sendikası arasındaki protokol, düzenlenen törenle imzalandı. Antalya Limanı Yolcu Terminali'nde düzenlenen törene, Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert ile Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı'nn yanı sıra Port Akdeniz ve Liman-İş Sendikası yöneticileri katıldılar.

Türkiye'de örnek bir çalışma olarak tüm sektörlere yayılması amaçlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği'ne dair işbirliği protokolünün imza töreninde konuşma yapan Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, Antalya Limanı'nın konteyner, kuru ve dökme yük hizmetlerinin yanı sıra kruvaziyer terminali ile de başta Antalya olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nin en önemli, en kabiliyetli limanı olduğuna vurgu yaparak, "Bununla birlikte Port Akdeniz aynı zamanda, 8 ülkede 14 liman ile dünyanın en büyük, lider kruvaziyer liman işletmecisi olan Global Ports Holding'in (Global Liman İşletmeleri'nin) bir parçası; bu küresel zincirin ilk halkalarından biridir" dedi.

8 ÜLKE, 14 LİMANDA OLUŞAN SİNERJİ, BİLGİ BİRİKİMİ VE

İŞ KÜLTÜRÜ ZENGİNLİĞİ İLE YENİ GELİŞTİRMELER YAPIYORUZ

Konuşmasını, "Bir özel sektör teşebbüsü olarak elbette ki ticari açıdan sürdürülebilirlik, bizler için önemli. Ancak bir o kadar da hem çevresel, ekolojik açıdan, hem işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından sürdürülebilirlik de bizler için çok önemli ve öncelikli konulardır" sözleriyle sürdüren Özgür Sert, şöyle devam etti:

"Global Ports Holding, Türkiye'de Antalya, Kuşadası, Bodrum limanlarının yanı sıra İspanya'da Barselona, Malaga, İtalya'da Venedik, Ravenna, Cagliari, Catania, Portekiz'de Lizbon, Malta'da Valletta, Karadağ'da Adria, Hırvatistan'da Dubrovnik ve Singapur limanlarından oluşan oldukça geniş ve önemli bir operasyonel hinterlanda sahip. Farklı coğrafyalar, ülkeler, yerel yönetimler ve kültürleri kapsayan bu zengin hinterland aynı zamanda her açıdan çok önemli bir sinerji oluşturuyor. Ve bu sinerjiyi, her alanda çok efektif bir şekilde kullanarak, hizmet kalitemizi ve verimliliğimizi de her geçen gün daha da mükemmelleştiriyoruz. Bir limanımızdaki iyi bir uygulamayı ya da bir ülkedeki doğru sistemleri diğer limanlarımıza da yayıyor, ortaya çıkan bu zengin tecrübe, iş kültürleri ve çeşitlilikleri ile yeni geliştirmeler yapıyoruz.

EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

ALANLARINDAKİ HASSASİYETLERİMİZ KURUMSAL DNA'MIZDA VAR

Bu küresel sinerjiyi, sadece ticari açıdan değerlendirmiyoruz. Kurumsal kültürümüzde, kurumsal DNA'mızda yer alan ve en az onun kadar önem verdiğimiz ekolojik hassasiyetlerimiz ile işçi sağlığı ve iş güvenliği alanlarında da çok önemli kazanımlar sağlıyoruz.

Biz de Port Akdeniz olarak, bu küresel zincirin ilk halkalarından biri olarak çevresel sürdürülebilirlik ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında, diğer limanlarımızla güzel ve değerli bir yarış içinde, en iyiyi, en doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Mevcut yönetmelikler ve zorunlulukların da üzerine çıkarak, bu alanlarda gördüğümüz her iyi uygulamayı, yakaladığımız her pozitif gelişmeyi operasyonlarımıza yansıtıyoruz.

Bu doğrultuda operasyonlarımız sırasında çevresel etkileri minimize etmeye, hatta yok etmeye yönelik her türlü yatırımı gerçekleştirdik, en gelişmiş sistemleri uyguluyoruz. Bu doğrultuda alanında en gelişmiş, en çağdaş ekipmanlara sahibiz. Yine personel ve sistem olarak da çok iyi bir noktada olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Yine İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında da tüm prosesleri operasyonlarımıza gerçek anlamda ve eksiksiz olarak yansıtıyoruz. Sahip olduğumuz küresel sinerji ve tecrübemizle, bu alanda da kaydettiğimiz her gelişmeyi, en iyi şekilde çalışmalarımıza dahil ediyoruz.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDAKİ KATKILARIMIZI,

SEKTÖREL VE ULUSAL BOYUTA TAŞIYACAK BİR ÇALIŞMA BAŞLATIYORUZ

Bu nedenledir ki, gerek çevresel, gerekse işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında tatbikatlara ev sahipliği yapıyoruz. Bu alanlarda yaptığımız her eğitim, her tatbikat ve her operasyonda, başta kamu yetkilileri, denetçiler olmak üzere ilgili tüm çevreleri davet ediyor, üniversitelerle iş birliği gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken elbette ki bir yandan bu alanlarda kendimize olan özgüvenimizle iyi örnekler sergilemek isterken, bir yandan da onlardan gelecek en ufak görüşün, en ufak ekstra bir katkının dahi ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi ise İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusundaki hassasiyetlerimizi, daha farklı bir boyuta taşıyor, bu alandaki katkılarımızı sektörel ve ulusal boyuta taşıyabilmek için kapsamlı bir çalışma başlatıyor, önemli bir adım atıyoruz.

ELDE EDECEĞİMİZ EN UFAK GELİŞME, EN KÜÇÜK ÇÖZÜM DAHİ

DENİZCİLİK VE HATTA TÜM SEKTÖRLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda gelişme kaydedebilmek, olası riskleri önceden tespit edip, gerçekleşmeden çözümlerini üretebilmek için Liman-İş Sendikası ile birlikte bir protokol geliştirdik ve güzel bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bu alanda ilk kez bir özel sektör kuruluşu ile sendika arasında işbirliğini hayata geçirecek bu protokol, Türkiye çalışma hayatında tarihe geçecek. Ancak bizleri tarihe geçmesinden daha ziyade, Türkiye'de bir örnek teşkil etmesi, denizcilik sektörünün yanı sıra diğer tüm sektörlerde de benzer çalışmaları başlatmasını arzuluyor ve temenni ediyoruz. Bu işbirliği neticesinde elde edeceğimiz en ufak gelişme, en küçük çözüm dahi bizler için, Denizcilik için ve hatta tüm sektörler için çok önemli. Bu vesile ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu ve örnek olmasını dilerken, bu güzel ve anlamlı işbirliğinde birlikte olacağımız Liman-İş Sendikası'na da teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz".

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSU TÜRKİYE'NİN KANAYAN YARASI

HERŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEK DOĞRU DEĞİL, HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR

Sendika olarak işçi hakları kadar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularının da takipçisi olduklarını ve bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı da konuşmasında şunları söyledi:

"Liman-İş Sendikası olarak nasıl işçi hakları, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konularda sorun yaşanan işyerleri ile mücadele ettiğimiz gibi, bu alanlarda iyi ve doğru uygulamalar gerçekleştiren kuruluşları da destekleriz. Bizim özümüz, işimiz işçi kardeşlerimiz. Doğal olarak bu konulardaki sorunlar bizi üzer, iyi gelişmeler de bizi sevindirir, mutlu eder. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusu, elbette ki tüm Türkiye'nin kanayan yarası, en hayati konularından biridir. Birçok konuda olduğu gibi bu alanda da her şeyi devletten beklemek doğru değil. Başta özel sektör kuruluşları ve biz sendikalara da önemli görevler düşüyor. Sadece bu konudaki yönetmelikleri, standartları uygulamak ya da takip etmek değil, daha da geliştirmek, daha da mükemmelleştirmek için de bizler elimizi taşın altına sokuyoruz. Liman-İş Sendikası olarak biz bu konuda bugüne kadar çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu birikimimizle birlikte daha net sonuçlara ulaşabilmek, gelişmeler kaydedebilmek için çalışmalarımızı sahada, reel sektör şartları altında sürdürmemiz önemliydi. Geldiğimiz noktada İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda sektörümüzdeki en iyi örneklerden biri olarak Port Akdeniz ile böyle bir işbirliğine gitmeyi tercih ettik.

GENİŞ KAPSAMLI ARAŞTIRMADA HER DETAYA İNİLECEK, İLGİLİ TÜM

KURUMLARLA GÖRÜŞÜLECEK, YURTDIŞI TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye'de Liman İş Yerlerinde İş Kazalarının Sebepleri ve Önlenmesine Yönelik Araştırma yapılmasını amaçlayan protokolümüz, 2017 yılı sonuna kadar sürecek. Liman-İş Sendikası ve Port Akdeniz'in bu ortak çalışmasında; bilgi, tecrübe paylaşımı gerçekleştirilecek, araştırmalar yerinde ve gerçek şartlar altında yapılacak. Bununla birlikte Türkiye'de iş kazalarına yönelik araştırmalar, bakanlıklar, üniversiteler, sendikalar ve diğer ilgili tüm kurumlar ile temas kurularak gerçekleştirilecek. Güncel istatistiklerin oluşturulması ve ayrıntılı bilgilerin alınması için farklı limanlara ziyaretlerin de gerçekleştirileceği çalışmada gerektiğinde yurtdışı temaslar da sağlanacak.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI BİR KİTAPTA TOPLANACAK,

ORTAK EĞİTİMLER VERİLECEK, TATBİKATLAR DÜZENLENECEK

Limanlardaki olası iş kazaları, meslek hastalıkları ve ölümlü iş kazaları hakkında bilgiler toplanacak, veriler işlenecek; risklerin öngörülerek, gerçekleşmeden giderilmesine yönelik çözümler oluşturulacak. Yapılan araştırmaların sonucu bir kitapçık olarak basılacak. Elde edilen veriler sonucunda bu iş kazalarının önlenebilmesi noktasında çıkan istatistik ve bilgilere göre, ortak eğitimlerin verilmesi, projeler üretilerek hayata geçirilmesine olanak sağlanacak. Gerek görüldüğü hallerde mavi ve beyaz yakalıların konunun uzmanları tarafından tatbikatlar yapılarak eğitimden geçirilmesi sağlanacaktır. Biz de Liman-İş olarak, başta denizcilik sektörü olmak üzere Türkiye'deki tüm işçiler adına Port Akdeniz'e, bu alanda bugüne kadar gösterdikleri hassasiyet ve bu çalışmada ortaya koydukları samimi işbirliği nedeniyle teşekkür ediyoruz. Önemli ve doğru sonuçlar alacağımıza inandığımız bu çalışmanın Türkiye'de bir ilk olması ile birlikte diğer tüm sektörlere de yayılması bizim de en büyük temennimizdir. Hayırlı, uğurlu olsun".