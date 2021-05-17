İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Pandemi süresince vatandaşın ekonomik olarak sıkıntılarını azatmaya yönelik devletin yaptığı çalışmalardan olan işçi çıkartma yasağıyla ilgili son dönemde birçok kişi araştırma yapmakta. Peki işçi çıkarma yasağı sona erdi mi? İşçi çıkartma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs vakalarıyla birlikte çalışanların pandemiden en az zararı görmesi için uygulanan işçi çıkartma yasağı bir kez daha uzatıldı. Kapanmaların ardından normalleşme süreci beklenirken birçok kişinin merak ettiği konulardan birisi de işçi çıkartma yasağı oldu. İşçi çıkartma yasağı ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanunu'nun, geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI KANUNU RESMİ GAZETE

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İşten çıkarma yasağının uzatılmasının ardından bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ESNAFA GELİR VE KİRA DESTEĞİNİN SÜRESİNE 1 AY DAHA UZATIYORUZ"

Korona virüsü (Covid-19) salgınından etkilenen esnafa kira desteğinin uzatıldığını belirten Erdoğan, "Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteğiyle 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresine 1 ay daha uzatıyoruz. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir" dedi.

"FESİH YASAĞI 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILMIŞTIR"

17 Mayıs'ta sona erecek işten çıkarma yasağının haziran sonuna kadar devam edeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin nisan başında haziran sonuna kadar uzatıldığını da bir süre önce açıklamıştık" diye konuştu.