İşçi Bayramı'nın Öteki Yüzü

1 Mayıs İşçi Bayramı ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, bazı işçiler günlerini çalışarak kutladı. İş bulup ekmek parası kazandıkları zaman günlerinin bayram olduğunu belirten tarım işçileri, "Bizim bayramımız çalışmak. Zorlaşan hayat şartları nedeniyle bayramdan haberimiz olmuyor" diye konuştular.



Resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs işçi Bayramı dolayısıyla şehir merkezlerinde sakin bir gün yaşanırken, köyler sıradan bir gün yaşadı. Aydın'da geçimini tarım işleri ile sağlayanlar her gün olduğu gibi bugün de sabah erkenden tarlaya giderek güne başladılar. Birçok aile işçi bayramından habersiz çoluk çocuk bahçede çalışarak günlerini tamamladılar.



Erik sezonu olması nedeniyle Aydın'ın en fazla erik üretimi yapılan Umurlu, Dalama, Kardeşköy ve Acarlar'da insanlar günlerini erik toplayarak geçirdi. Henüz piyasası oluşmadığı için alacakları yevmiyeyi bile bilmeyen tarım işçileri her şeye rağmen iş bulup çalışabildikleri için mutlu olduklarını belirttiler. Zorlaşan hayat şartları nedeniyle bazı kadınların tarlaya çalışmaya bebekleri ile geldiği görüldü.



İşçiler kendileri için en büyük bayramın çalışacak iş bulup ekmek parası kazanmak odluğunu belirttiler. - AYDIN