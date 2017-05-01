İşçi Bayramı'nda Maden Filminden Sosyal Medyaya Damga Vuran Sahne
Güncel örneklerini Soma ve Ermenek'te çok acı bir şekilde tanık olurken, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın'ın maden işçilerinin yaşadığı kötü koşullara karşı işverenlere hesap sorduğu bu sahne sosyal medyada günün konusu oldu.
Güncel örneklerini Soma ve Ermenek'te çok acı bir şekilde tanık olurken, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın'ın maden işçilerinin yaşadığı kötü koşullara karşı işverenlere hesap sorduğu bu sahne sosyal medyada günün konusu oldu.