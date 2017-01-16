İşcep'ten "Mobil Borsa" Uygulaması

İşCep'e entegre edilen "Mobil Borsa" ile ilk defa ayrı bir uygulamaya gerek olmaksızın hızlı ve kolayca borsa işlemleri yapılabilecek, anlık borsa verileri ücretsiz olarak takip edilebilecek.



İş Bankasından yapılan açıklamada, İşCep'e entegre edilen "Mobil Borsa"nın, uygulama içerisindeki "yatırım" menüsü üzerinden hızlı ve kolayca borsa işlemlerinin yapılmasına, anlık borsa verilerinin ücretsiz olarak takip edilebilmesine olanak sağladığı bildirildi.



Uygulama kapsamında, İşCep Mobil Borsa kullanıcılarının borsada kolayca alım ve satım işlemi gerçekleştirebildiği kaydedilirken, hisse senedi ve varant fiyatlarının anlık olarak takip edilebildiği, derinlik ve hacim bilgilerinin görüntülenebildiği ifade edildi.



Açıklamada, uygulamanın, "Mobil Borsa" özelliği ile piyasalara ilişkin haberlerden teknik analizlere kadar, borsada işlem yaparken ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere kolayca erişim sağladığı belirtilerek, anlık verileri izleme ayrıcalığının tüm İşCep kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulduğu bildirdi. Derinlikli veri paketi bulunan müşterilerin bu verilere artık İşCep Mobil Borsa ile de ulaşabildiği anlatıldı.



"Müşterilerimizin hayatına değer yaratacak çözümlerden"



Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, uygulamaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"Müşterilerimizin yol arkadaşı olma, uçtan uca ideal müşteri deneyimi yaşatma ve değer yaratma vizyonumuzla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda yenilikçi yaklaşımlarla müşterilerimizin hayatına değer yaratacak çözümler sunmaya devam ediyoruz. İşCep içerisine entegre ettiğimiz, anlık veri izleme ve işlem yapma fonksiyonlarını aynı çatı altında sunduğumuz 'Mobil Borsa' da bu kapsamdaki ilklerimizden biri. Müşterilerimiz, İşCep Mobil Borsa ile teknik analizlerin ve piyasa haberlerinin ışığında yatırım yapabileceği bir platformu cebine sığdırıyor."