İşcep'ten Mobil Borsa

Dijital bankacılıktaki yenilikleri ile müşterilerinin günlük hayatını hızlı deneyimler sunarak kolaylaştıran İş Bankası, bir ilke daha imza atıyor. İşCep'e entegre edilen "mobil borsa" ile ilk defa ayrı bir uygulamaya gerek olmaksızın İşCep içerisindeki "yatırım" menüsü üzerinden hızlı ve kolayca borsa işlemlerinin yapılmasına, anlık borsa verilerinin ücretsiz olarak takip edilebilmesine olanak sağlanıyor.



Uygulama kapsamında, İşCep Mobil Borsa kullanıcıları, Borsa'da kolayca alım ve satım işlemi gerçekleştirebiliyor, hisse senedi ve varant fiyatlarını anlık olarak takip edebiliyor, derinlik ve hacim bilgilerini görüntüleyebiliyor. Borsa'da gerçekleştirilen yatırım işlemleri için hızın, bankacılık işlemleri için de kolaylığın son derece önemli olduğu gerçeğinden yola çıkan İş Bankası'nın mobil uygulaması "Mobil Borsa" özelliği ile piyasalara ilişkin haberlerden teknik analizlere kadar, Borsa'da işlem yaparken ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere kolayca erişim sağlanıyor. Üstelik anlık verileri izleme ayrıcalığı tüm İşCep kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor. Derinlikli veri paketi bulunan müşteriler, bu verilere artık İşCep Mobil Borsa ile de ulaşabiliyor.



İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, bu ilk uygulamaya ilişkin şunları kaydetti: "Müşterilerimizin yol arkadaşı olma, uçtan uca ideal müşteri deneyimi yaşatma ve değer yaratma vizyonumuzla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda yenilikçi yaklaşımlarla müşterilerimizin hayatına değer yaratacak çözümler sunmaya devam ediyoruz. İşCep içerisine entegre ettiğimiz, anlık veri izleme ve işlem yapma fonksiyonlarını aynı çatı altında sunduğumuz 'Mobil Borsa' da bu kapsamdaki ilklerimizden biri. Müşterilerimiz, İşCep Mobil Borsa ile teknik analizlerin ve piyasa haberlerinin ışığında yatırım yapabileceği bir platformu cebine sığdırıyor."