İscehisar Kaymakamı Altınkaynak'a Fahri Hemşehrilik Beratı Verildi

Son kaymakamlar ve vali yardımcıları kararnamesiyle Giresun'un Alucra ilçesine atanan İscehisar Kaymakamı Ali Altınkaynak'a fahri hemşehrilik beratı verildi.



Bir otelde İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik, Kaymakam Altınkaynak'ın onuruna yemek verdi.



Yemekte konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Adem Uslu, Kaymakam Ali Altınkaynak'ın 2 yıl 4 ay gibi bir süre zarfında ilçenin ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınması noktasında ciddi hizmetlere imza attığını söyledi.



Uslu, "Güzel hizmetlerine şahitlik etmiş olduk geride hoş bir seda bırakmak güzel. Kaymakamımızın gönüllere girdiğini gördük." dedi.



Belediye Başkanı Mustafa Çibik de, "Sayın Kaymakamımız gece gündüz demeden çalıştı. Geldiği günden bugüne kadar tüm enerjisini İscehisar'ımız için harcadı." dedi.



Kaymakam Altınkaynak, "Bizlere verilen bu çalışma süresi kapsamında devletimizin bize verdiği görevleri vatandaşlarımızın çıkarları için en iyi şekilde kullanmaya çalışarak görevimizi en iyi şekilde ifa etmeye çalıştık." diye konuştu.



AK Parti İlçe Başkanı Murat Dikmen, "Kaymakamımız Ali Altınkaynak Beyi içimizden biri olarak gördük. İlçemiz için gece gündüz kendisi seferber oldu. İlçemiz ve köylerine hizmet için koordineli bir şekilde çalışma imkanımız oldu gayretli çalışmaları bizleri her zaman mutlu etti." ifadelerini kullandı."



Daha sonra Kaymakam Altınkaynak'a İscehisar Belediye Meclisi kararı ile Belediye Başkanı Mustafa Çibik tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi.