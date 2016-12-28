İscehisar'da Esnaf Bilgilendirme Semineri

İscehisar Esnaf ve Şoförler Odası Başkanlığı değişen kanunlar ve mesleki yeterlilik belgelerinin alınması konulu seminer düzenledi.



Seminerde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli girişimcilik belgeleri dağıtıldı.



İscehisar Esnaf ve Şöförler Odası Başkanı Ahmet Sav, esnaf bilgilendirme toplantısının bu yıl itibariyle üçüncü ve son toplantısını yaptıklarını söyledi.



Sav, "Toplantının esnaflarımız için faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.



Önümüzdeki yıl esnafların önemli bilgilerinin muhafaza edildiği Findex yönetim ağı ile bilgilendirme yapan Findeks Banka Koordinasyon Yöneticisi Serkan Oyan'ın sistem hakkında katılımcı vatandaşları bilgilendirmesi sonrasında girişimcilik belge töreni bölümüne geçildi.





Afyonkarahisar KOSGEB Müdürü Mustafa Çanakçı da 2010-2015 yıllarında kentte 5 bin 203 vatandaşa girişimcilik belgesi verdiklerini belirtti.



2016 yılında 2 bin 700 vatandaşa bu belgeyi verdiklerini ifade eden Çanakçı, "Beş yılda yaptığımız işin yüzde 50'sini 2016 yılında gerçekleştirdik. İldeki tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.



Girişimcilik kursunu başarı ile bitiren vatandaşlara protokol tarafından KOSGEB girişimcilik belgelerinin verilmesiyle program sona erdi.



Programa, Kaymakam Ali Altınkaynak, İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik, Afyonkarahisar ESOB Başkanı Abdulkadir Konak, Afyonkarahisar KOSGEB Müdürü Mustafa Çanakçı ve diğer kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.