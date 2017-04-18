İscehisar'a Trafo Merkezi

İscehisar ilçesinde yaşanan elektrik kesintileri, yapılacak yeni trafo merkeziyle önlenecek.



Elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından Seydiler Beldesi Hasan Basri Mahallesinde 40 bin 700 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 25 bin metrekarelik kısmına 154 KW'lık trafo merkezi yapılacağı bildirildi.



İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik, yapılacak trafo merkeziyle ilçenin elektrik kesintisi ve voltaj düşüklüğü sorunlarının çözüleceğini kaydetti.