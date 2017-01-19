Işaret Dilinin Küçük Kursiyerleri Sertifikalarını Aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 10 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuk, işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurabilmek için işaret dili eğitimini tamamlayarak sertifika aldı.



Marmaris Halk Eğitim Merkezince açılan 120 saatlik Hasta Kabul İşlemleri ve İşaret Dili kurslarını bitiren kursiyerlere sertifikaları, Sabancı Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle verildi.



İşaret dili kursiyerlerinden 10 yaşındaki Bengisu Yıldırım ve 13 yaşındaki Duygu Eçen de sertifika almaya hak kazananlar arasında yer aldı.



Bengisu Yıldırım, gazetecilere, işaret diliyle konuşabilmenin büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.



Duygu Eçen de işaret diliyle başka insanlarla iletişim kuracağı ve dertlerine çare olacağı için mutlu olduğunu belirtti.



Törende kursiyerler, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın yorumladığı "Türkiyem" şarkısını işaret diliyle söyledi. Bazı kursiyerlerin ailelerinin, şarkı sırasında gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.



Törende konuşan Kaymakam Celalettin Yüksel, kursların etkili ve faydalı bir eğitim içermesinin önemli olduğunu kaydetti.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alpaslan Akalın da Marmaris'te 86 dalda kursun açıldığını, bin 149 kadın ve 467 erkek olmak üzere toplam bin 616 kursiyerin eğitimlere katıldığını bildirdi.