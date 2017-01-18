İşaret Dili Kursuna Yoğun İlgi

Diyarbakır'da bulunan Leonardo da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği tarafından geçtiğimiz ay işaret dili kursu açıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeni ile hafta sonu kursunun açılması için kayıtlar alınmaya başlandı.



Diyarbakır'da daha çok dezavantajlı gençlere yönelik hizmet veren Leonardo da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği, daha çok üniversite öğrencilerine yönelik işaret dili kursu açtı. Yaklaşık bir buçuk ay önce başlayan kursa hem üniversite öğrencileri hem de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlk etapta 20 öğrenciye 120 saatlik dersle üç ay sürmesi planlanan kursa yoğun ilgi olması nedeni ile hafta sonu kursunun açılmasına karar verildi. Hafta sonu kursuna şu ana kadar 20 kursiyer kayıt için başvuruda bulundu.



Konu ile ilgili bilgi veren Leonardo da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tekin, toplumda bir farkındalık oluşturmak için bu kursu açmaya karar verdiklerini söyledi. İlk etap işaret dili kursunu hafta içi akşam yaptıklarını belirten Tekin, çoğunluğu üniversite öğrencisi 20 kursiyere yaklaşık bir buçuk aydır eğitim verdiklerini söyledi. Tekin, "İlk grup öğrenciye 3 ay sürecek olan 120 saatlik bir eğitim vereceğiz. Bu eğitimin ardından öğrenciler MEB onaylı sertifikalarını alacak. İşaret dili kursunun açıldığını öğrenen vatandaşlar kayıt yaptırmak için yoğun talepte bulundu. Biz de bu talebi göz önünde bulundurarak hafta sonu kursu açmaya karar verdik. Kursa kayıt almaya başladık. Sömestr tatilinden sonra kursu açmayı düşünüyoruz. Bu kursa katılacak öğrenciler ayrıca eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra kurs verebilecek" dedi. - DİYARBAKIR