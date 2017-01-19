İşaret Dili Kursiyerleri Sertifikalarını Aldı

Karaman Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunca açılan işaret dili eğitim kursunda başarılı olan 20 kursiyere sertifikaları, düzenlenen törenle verildi.



Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Hatuniye Medresesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, herkesin bir engelli adayı olduğunu hatırlattı.



Yarın ne olacağının bilinmediğini ifade eden Vali Tapsız, şunları kaydetti:



"Hepimiz geleceğimizi bilemiyoruz. Biz de yarın bir engelli olabiliriz. Bu nedenle empati yapmamız lazım. Kendimizi başkasının yerine koymamız lazım. Bir yakınımız, çocuğumuz engelli olabilir. Devlet olarak engellilere ne gerekiyorsa yapmaya özen gösteriyoruz. Yardım ve destek veriliyor. Kursiyerlerimiz, engellilere yardımcı olmak maksadıyla bu kursa katılmışlar. Kursiyerlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum."



Karaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Küçük ise, kursiyerlerin isteği ile kursun açıldığını belirtti.



Küçük, "Halk Eğitim merkezilerinin bir ilkesi var, her yerde ve her zaman eğitim. Öğrenmenin, insanın kendini geliştirmesinin yaşı ve zamanı yoktur. Hiç birimizin engelli olmama garantisi yok. Aslında siz işaret dilini öğrenmekle engelli bireylere engelsiz bir hayat sağlayacaksınız." diye konuştu. Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.