İşadamları Bankalara Yönelik Çağrılara Destek Verdi

MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın devletin katılım bankalarına yönelik esnaf ve işadamlarına destek olmaları yönündeki çağrılarına destek verdi.



Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİDER) Başkanı Ayberk Aloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın devletin katılım bankalarına yönelik esnaf ve işadamlarına destek olmaları yönündeki çağrılarına destek verdi. Aloğlu, yaptığı açıklamayla özellikle devletin katılım bankalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı çağrıları dikkate almaları durumunda üretimde artış sağlanacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın devletin katılım bankalarına yönelik çağrılarını destekleyen MAGİDER Başkanı ve İşadamı Ayberk Aloğlu, "Öncelikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu şu an herkes biliyor. Ama biz burada kesinlikle hiç kimsenin karamsarlığa kapılmasını istemiyoruz. Görüyoruz ki hem hükümet yetkilileri hem de vatandaş olarak topyekun bir ekonomik krizden çıkma çabası içerisindeyiz. Bunun da karşılıksız kalınmayacağına inananlardanız. Hem bankaların hem de üretim yapan ticaret adamlarının illaki ellerini taşın altına koyup üretimi teşviklendirecek, istihdamı teşviklendirecek aynı zamanda da ihracat kapılarını açacak kapsamlı bir politika izlemesi gerekiyor. Bunda Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın çağrısına da kulak vermemek imkansız. Gayet güzel bir yere değinmiş. Çünkü bu işin içerisinde bankalar ve bankaların vermiş olduğu mevduat ve aynı zamanda kredilerle bunları gerçekleştirmek mümkün olacaktır. İnşallah bu yaza doğru hatta yazın girişinde ekonomiye bir hız ivme kazanacağını düşünüyoruz" dedi.



Dövizin yükselmesinden kaynaklı bir maliyet artışı olduğunu sözlerine ekleyen Aloğlu, "Bunu da üstesinden geleceğimize inanıyoruz. İnşallah güzel günler göreceğiz. Burada karamsarlığa, 'Bu iş olmaz' demeye getirmememiz gerekiyor. Biz inanıyoruz. Türk toplumu bu ekonomik krizin içerisinden de en kısa zamanda çıkacaktır" diye konuştu.



"Krediyle birlikte para akışı olması gerekiyor"



Dövizdeki artışın ihracattaki eksikliklerden kaynaklandığını ve bankaların vereceği kredilerle birlikte piyasada para akışının olması gerektiğini söyleyen Aloğlu, "Şu anki dövizin yükselmesinin sebebi ihracattaki eksikliklerimizden dolayıdır. Tabi ki bir krediyle beraber para akışı olması gerekiyor. Çünkü üretimin hızlanması, üretime ivme kazandırma ancak ve ancak bir paranın ortada bulunmasıyla, o şablonun içerisindeki paranın üretime geçmesiyle mümkün olacaktır. Bunu bankalardan da bekliyoruz. İnşallah hükümet ve devletin yapmış oldukları ticari politikalara destek verirler. Her şeyi hükümetten ve devletten beklememekte de gerekiyor. Bunda işadamları olarak üretime hız veriyoruz. Hiç bir zaman durdurmadık. Bizim hiç bir zaman büyük kaygılarımız olmadı. Çünkü büyük kaygılarla birlikte işin içine önyargılar da işin içine giriyor. Önyargıyı yıkmak daha sonra zor olacaktır. O yüzden biz yaz başı, yazın ilk çeyreğinde ekonominin daha da iyiye gideceğini, yükselen bir ivme kazanacağını düşünüyoruz" dedi.



Bazı katılım bankalarının müşterilerin çektiği kredileri erken çağırdığı yönünde duyumlar aldıklarını da dile getiren Aloğlu, "Bankaların izlediği politikalarla ilgili duyumlarımız oldu. Bankaların da şimdi kendi kanaatidir. Ama bu şekilde verilen bir kredi karşılıklı sözleşmeler içinde yapılıyor. Bu sözleşmeye göre de biz işadamları bir üretim planı hazırlıyoruz. Üretim planı içinde tekrar bir maliyet eklenmesi durumunda, tekrar bizden verilen kredileri geri istemek üretimde aksaklıklara sebep oluyor. Bu da hem ihracatta hem de ürünün marjinal faydasına ulaşmasında sıkıntı yaşatıyor. Ticarette de aynı zamanda siyasette de bizce istikrar önemlidir" diye konuştu. - MANİSA