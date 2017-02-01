İşadamının Oğlunu Kaçırarak Öldürülmesi ile İlgili 2 Gözaltı Daha (3)

KARDEŞLER TUTUKLANDI, BABA SERBEST



Antalya'da işadamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'in kaçırılıp öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Süleyman Kabakuşak ile kardeşi Enes ve babası Mehmet Kabakuşak'ın işlemleri tamamlandı. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan 3 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Baba Mehmet Kabakuşak savcılık tarafından serbest bırakılırken, Süleyman ve Enes Kabakuşak ise 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Antalya Cezaevi'ne gönderildi.



Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),



