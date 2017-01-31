İşadamına Avm'de Silahlı Saldırı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) kafeteryasında oturan işadamına silahlı saldırı gerçekleştirildi. İşadamı ayağından yaralanırken, saldırgan ise polise teslim oldu.



Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerindeki bir AVM'nin ikinci katında kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeteryada arkadaşları ile birlikte oturan işadamı Varol Bayrak'ın yanına yaklaşan Y.B. belinden silahını çıkarıp tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerinde kafede büyük bir panik yaşanırken, müşteriler kaçmaya çalıştı. Durumu haber alan AVM yetkilileri olay yerine 112 sağlık ekiplerini ve polisi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra, yaralıyı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.



Polis, AVM'deki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek kaçan saldırganın eşkalini ve kimliğini belirlemek için çalışma yaparken, saldırgan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.



İlçede hurda işleyen iki fabrikanın ortağı olan Varol Bayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK