İşadamı Jak Levi Cinayeti ile İlgili Gözaltına Alınan 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kadıköy'de 15 Ocak tarihinde bıçaklanarak öldürülen iş adamı Jak Levi'nin cinayet şüphelileri Gürcistan uyruklu karı-koca adliyeye sevk edildi.



Kadıköy, Caddebostan Mahallesi Çamfıstığı Sokak üzerindeki evinde 15 Ocak Cuma geceyarısı 6 bıçak darbesi ile öldürülen Jak Levi'nin katil zanlıları, adliyeye sevk edildi. Levi'nin ikametinde inceleme yapan polis ekipleri, olay sonrası kayıplara karışan Gürcistan uyruklu Ekaterine V. (42) temizlikçi kadın ile kocası Shalva T.'nin (43) peşine düşmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, temizlikçi V. (42) ile eşi T.'nin (43) fotoğraflarını 81 ilin emniyet müdürlüğüne gönderdi. Ülkelerine kaçış hazırlığında olan zanlıları, Trabzon polisi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 2.60 gram eroin, şırınga, matkap, tornavida, 2 bin 500 avro ile 6 bin 400 TL para çıktı. Cinayet ile bağlantısı olduğu tespit edilen firari P.D.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



Gözaltında bulunan ve emniyetteki sorguları tamamlanan Gürcistan uyruklu Ekaterine V. (42) ile eşi Shalva T., bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL