İşadamı Hüsnü Alkasim'ın Mutlu Günü
İşadamı Hüsnü Alkasim ve Besime Alkasim çiftinin kızları Daila Alkasim İstanbul’da yapılan muhteşem düğünde Arda Üzmez ile dünya evine girdi.
İşadamı Hüsnü Alkasim ve Besime Alkasim çiftinin kızları Daila Alkasim İstanbul'da yapılan muhteşem düğünde Arda Üzmez ile dünya evine girdi.
İstanbul'da gerçekleştirilen çiftin nikahı Beşiktaş Belediyesi evlendirme dairesinde kıyıldı. Daila Alkasim ve Arda Üzmez çiftinin düğünleri ise Taksim'de bulunan bir hotelde geniş katılımla gerçekleşti. Düğüne iş dünyasından çok sayıda seçkin davetli iş kadını ve iş adamı katıldı.
Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı aynı zamanda Atasoylar Prestij Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy da düğüne katılarak çifte mutluluklar diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin bakanları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın çifti kutlayan telgraf ve mesajları düğünde davetlilere okundu.
Düğün'de çok sayıda sanatçı sahne alarak misafirleri ve katılımcıları eğlendirdi. - İSTANBUL