Isaac Promise Giresunspor'da

Giresunspor daha önce Gençlerbirliği, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İdman Yurdu, Trabzonspor ve Al-Ahli'de oynayan ve Kardemir Karabükspor ile sözleşmesi bulunan Isaac Promise 6 aylığına renklerine bağladı.



Chelsea'nin alt yapısında yetişen Isaac Promise ülkesinin milli takımında da forma giydi.



Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada, kulübün hedefleri doğrultusunda isabetli transferler yapacaklarını söyledi.



Bozbağ,"Giresunspor'un hedeflerine, koşullarına ve aile ortamına katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunu düşündüğümüz Isaac Promise ile 6 aylığına anlaşmaya vardık" dedi. - GİRESUN