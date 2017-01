İş Zekası Yazılımlarında Türkiye Ne Seviyede?

Bilişim A.Ş. bilişimBI Çözümleri Müdürü Ulaş Kula, iş zekası yazılımlarında Türkiye'nin ne seviyede olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Kula, "Dünyada iş zekası yazılımları öncelikle büyük veri ambarları şeklinde başladı. Büyük veri ambarlarının mühendislik maliyetleri çok yüksekti ve uzun süre alıyordu. Bu veri ambarları gerçekleştirildikten sonra raporların oluşturulması aşamasına gelindiğinde iş mantığı değiştiği zaman yine aynı eforun tekrar sarf edilmesi gerekiyordu. Bu büyük veri ambarlarının bir süre yaşamasına daha sonra da yok olmasına yol açtı. Bundan sonraki süreçte veri görselleştirme, veriyi hızlı rapor haline getirme gibi süreçler yaşandı. Bunlara biz çevik iş zekası yazılımları diyoruz. Çevik iş zekası klasmanları ise bir süre sonra IT desteğinin daha fazla gerekmesi sebebiyle yavaşladı. Bundan sonrasında sektör tamamen iş kullanıcılarının kendi raporlarını ve kendi analizlerini kendilerinin yapabileceği self servis iş zekası kavramıyla değişti. bilişimBI hem Türkiye'de hemde dünyada self servis iş zekası yazılımı kavramının öncülerinden bir tanesidir. Kullanıcılarının değerli bilgiyi kendilerinin ham veriden üretmelerini sağlayan bir yazılım olarak Türkiye yazılım piyasasında yer almaktadır. Türkiye'deki diğer yerli iş zekası yazılımlarına bakacak olursak, bunların daha çok belirli alt teknolojilere ve belirli alt sistemlere bağımlı olduğunu görüyoruz. Bu noktada bilişimBI'ın fark olarak yarattığı şey işletim sistemi altyapılardan bağımsız olarak çalışabilmesi ve yüksek ölçeklenebilir şekilde çok fonksiyonaliteye sahip şekilde devreye alınabilmesi" diyerek sektördeki gelişmeleri paylaştı.